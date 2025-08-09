Бывшего вице-губернатора Самарской области обвинили в особо крупном мошенничестве

Геннадий Генин, который когда-то занимал пост вице-губернатора Самарской области, был официально обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

Следствие считает, что Генин обманул женщину. Он утверждал, что имеет связи в правительстве РФ, а также в администрации президента. За счет этого он сможет получить необходимые для потерпевшей разрешения на проведение градостроительных работ. Таким образом он смог выманить у нее значительную сумму денег. Сам он свою вину не признает. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

«Совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — указано в документах по делу Генина.

Ранее сообщалось, что жителя Калининграда обвинили в госизмене и взяли под арест. Он, по мнению следствия, передавал США данные о производстве двигателей коррекции спутников. Обвиняемый работал на предприятии, где выпускалась такая техника. Мужчину поместили в следственный изолятор.