В Калининграде арестовали мужчину, передававшего в США данные о спутниковых технологиях

Бывшего сотрудника одного из калининградских предприятий отправили в СИЗО. Злоумышленник передавал американским спецслужбам сведения о технологиях по производству двигателей для космических спутников. Об этом сообщило РИА Новости.

Мужчину обвиняют в том, что он еще пять лет назад заключил договор с фирмой, которая работает с различными оборонными предприятиями из Соединенных Штатов. Он обязался собирать и предоставлять закрытую информацию, которая касается двигателей для коррекции траектории у спутников. Обвиняемый работал на предприятии, где выпускалась такая техника.

«Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ — государственная измена. Постановлением Центрального районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в суде журналистам.

Мужчину поместили в следственный изолятор до 30 сентября. Следствие считает, что обвиняемый может скрыться либо помешать расследованию, если останется на свободе.

Ранее сообщалось, что решением суда экс-главу Балтийска Мельникова и его зама оставили в СИЗО еще на два месяца. Их обвинили во взяточничестве. Подчиненный передал своему начальнику более полумиллиона за покровительство, и за это в их отношении возбудили уголовное дело.