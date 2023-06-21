Бывшему чиновнику из минобороны дали четыре года условно за мошенничество

Следствие по этому делу было начато еще три года назад. Кушнарев сначала проходил по нему свидетелем, но затем он стал одним из его фигурантов. Правоохранители считают, что он напрямую причастен к хищению у государства суммы в 323,6 миллионов рублей, что квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере.

«Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления», - прокомментировала приговор представитель пресс-службы Басманного суда города Москвы.

По ее утверждению, Кушнарев был также лишен классного чина. Ранее он заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому приговор в его отношении не был суровым.