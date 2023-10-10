Бывшему главе крупного японского издательства дали условный срок за коррупцию

Руководителя компании Kadokawa признали виновным в причастности к взяткам во времена подготовки в Японии летних Олимпийских игр в Токио.

Токийский окружной суд счел, что Тосиюки Есихара, бывший руководитель этой организации, имел отношение к незаконной передаче 69 миллионов иен. Эти средства были вручены Харуюки Такахаси, члену национального комитета по проведению Олимпиады. За эти деньги он должен был обеспечить выгодные контракты на рекламу, а также повлиять на выбор спонсоров игр.

Тосиюки Есихаре назначили два года лишения свободы с отсрочкой наказания на 4 года. Об этом сообщило ТАСС. Его подельник, еще один экс-руководитель издательства Цугухико Кадокава, ранее был выпущен из тюрьмы под залог в 200 миллионов иен.