Бывшему мэру Сочи Копайгородскому утяжелили обвинение, добавив новые эпизоды преступлений

В деле у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины появились новые эпизоды. Им, помимо взяток, стали вменять легализацию преступных доходов. Об этом сообщил ТАСС.

Бывшего градоначальника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. К прежним обвинениям добавились новые. Следствие считает, что полученные деньги Копайгородский легализовал, тем самым совершая новое преступление.

«Возбуждено новое уголовное дело по трем эпизодам легализации бывшим чиновником особо крупных взяток. Общая сумма легализованных супругами денег составляет более 104 миллионов рублей», — указали журналистам в правоохранительных органах.

Супруге экс-мэра обвинение пока не предъявлено. Защита обвиняемых отказалась от каких-либо комментариев по этому поводу.

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