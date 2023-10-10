Бывшему министру из Забайкалья дали пять лет колонии за злоупотребление полномочиями

В результате действий государственного чиновника дом-интернат, несмотря на ремонт в нем, так и остался в аварийном состоянии. За это он отправился под суд.

Андрей Федотов, экс-министр социальной защиты Забайкальского края, в 2018 году выбирал подрядчика для ремонта в Хадабулакском психоневрологическом доме-интернате. Он подстроил так, чтобы подряд на ремонт достался компании «РЭТС», которую возглавлял его родственник. Подрядчик заключил договор с Еленой Шевченко, главой дома-интерната. В результате сроки заключения получили как директор учреждения, так и глава министерства.

«Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы - бывшему министру сроком пять лет, бывшему директору учреждения сроком три года», - заявили представители Центрального районного суда Читы.

Это заявление привело ТАСС. По итогам ремонта здание интерната так и осталось в аварийном виде, несмотря на выплаченную подрядчику сумму в 12,4 миллионов якобы за выполненные работы. Все действия по ремонту курировал лично Федотов, а Шевченко подписала фиктивные акты о приемке этих работ. Отбывать наказание им придется в колонии общего режима.