Бывшему начальнику ветеринарной службы в Красноярском крае дали восемь лет колонии за взятку

Он за весомое финансовое вознаграждение выдал фиктивные документы на большое стадо коров и лошадей.

Следствием установлено, что экс-глава Большеулуйского отдела ветеринарии передал местному предпринимателю сертификаты Таможенного союза №1 на 6 тысяч коров и лошадей. В действительности же осмотр этих животных не проводился. За это чиновник получил от бизнесмена крупную сумму денег.

«Незаконное вознаграждение передавалось за незаконную выдачу ветеринарных сертификатов о проведении ветеринарного осмотра», - заявили в региональной прокуратуре.

Об этом сообщило ТАСС. В итоге выплаченная ветеринару сумма составила 3,2 миллиона рублей. за это суд назначил взяточнику восемь лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. Затем он еще 5 лет не сможет занимать должности в структурах местного самоуправления и на государственной службе.