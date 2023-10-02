Бывшему следователю из Волгограда дали десять лет колонии за крупную взятку
Фото: [© Максим Богодвид/РИА Новости]
Дмитрий Николаев, майор юстиции, ранее занимал должность старшего следователя Следственного управления СК РФ.
Правоохранители установили, что он решил получить от обвиняемых взятку за то, что не станет помещать их под стражу. Он пообещал им заменить меру пресечения на домашний арест. В результате с 2017 по 2019 годы он получил за свои действия порядка 21 миллиона рублей. За это он попал под следствие, а затем в его отношении был вынесен вердикт Дзержинским районным судом города Волгограда.
«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с назначением штрафа в размере 12 млн рублей», - говорится в приговоре.
Это заявление привело ТАСС. Его подельник, который был посредником в получении взятки, получил чуть менее суровое наказание. Ему дали 8 лет лишения свободы, также с отбытием наказания в колонии строгого режима.