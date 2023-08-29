Бывшему судье из Тувы дали срок в колонии за хищение бюджетных средств

Еще в 2014 году Конституционный суд Тувы получил от республиканского министерства финансов денежные средства на проведение Всероссийской научно-практической конференции, которая должна была проходить в Кызыле. Аяс Саай в тот момент был председателем Конституционного суда. Он дал поручение своему подчиненному, начальнику финансового отдела, снять со счета часть этих денег и передать ему. По мнению следствия, мошенник завладел суммой более чем в 1,3 миллиона рублей.

Об этом сообщило ТАСС. Сам подсудимый вину не признал. Абаканский городской суд согласился с доводами следователей и назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа. С него уже взыскано более 400 тысяч рублей в качестве погашения ущерба государству.