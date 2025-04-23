Бывшему замминистра РФ дали срок в 1,5 года колонии-поселения

Серей Мочальников, бывший заместитель главы Министерства энергетики РФ, отправится на 1,5 года в колонию-поселение за злоупотребление служебными полномочиями. Такое решение вынес Мещанский районный суд города Москвы, об этом сообщил ТАСС.

Мочальникова обвинили в том, что он вместе с группой лиц совершал преступные действия при ликвидации в РФ угольных разрезов и шахт. Злоумышленники присваивали деньги, которые выделялись государством на эти цели. Изначально замминистра обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, но он признал свою вину, за счет чего дело было переквалифицировано на более мягкую статью.

«Признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — указано в судебном приговоре.

Дело Мочальникова рассматривалось в особом порядке, этим объясняется довольно мягкое наказание. В этом же деле фигурирует еще девять человек, суд над ними еще предстоит.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес свой приговор в отношении трех мужчин, которые работали на Службу безопасности Украины. Подсудимые получили от 23 до 24 лет лишения свободы. Их подозревали в совершении ряда террористических актов. В частности, они подорвали склад с горюче-смазочными материалами, а также совершили взрыв на газопроводе высокого давления в Макеевке.