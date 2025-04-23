Три агента СБУ приговорены к срокам от 23 до 24 лет за серию терактов в ДНР

Южный окружной военный суд вынес свой приговор в отношении трех мужчин, которые работали на Службу безопасности Украины. Подсудимые получили от 23 до 24 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Андрей Гаррюс, Юрий Иванов и Станислав Суровцев были задержаны в Донецкой Народной Республике еще в 2019 году. Их подозревали в совершении ряда террористических актов. В частности, они подорвали склад с горюче-смазочными материалами, а также совершили взрыв на газопроводе высокого давления в Макеевке.

«Суд поставил признать подсудимых виновными, назначить Гаррюсу 23 года лишения свободы, Иванову — 24 года, Суровцеву — 24 года», — таков был приговор суда.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае работники Федеральной службы безопасности произвели задержание агента, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины. Он планировал осуществить взрыв в административном здании, расположенном в Новороссийске. Задержанный ранее занимался сбором информации о расположении судов Черноморского флота и российских военнослужащих.