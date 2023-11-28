Бывших полицейских из Владивостока отправили в колонию за избиение подозреваемого

Двоим экс-правоохранителям дали 3 и 3,5 года лишения свободы за незаконные действия в отношении мужчины, которого они заподозрили в совершении преступления.

Обвиняемые, дело которых рассматривал суд города Владивостока, работали в уголовном розыске. Они в августе 2020 года взялись за допрос человека, который всячески отрицал свою причастность к преступлению. Полицейские начали оказывать на подозреваемого психологическое и физическое воздействие. При этом они применяли против него различные спецсредства. Об этом сообщила «Лента.ру».

Оба подсудимых были признаны виновными в превышении должностных полномочий. Один из них получил 3,5 года колонии, а другой на полгода меньше.