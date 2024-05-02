Бывший адвокат Пашаев после контузии в зоне спецоперации разговаривает с трудом

Бывший адвокат Эльман Пашаев вследствие контузии в зоне спецоперации с трудом может говорить. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что на лечении в госпитале он пробудет не меньше месяца, после чего его ожидает реабилитация.

По словам жены юриста, в настоящее время ее мужа согласно медпоказаниям перевозят из Макеевки в иную больницу. Медики дают положительные прогнозы по его восстановлению. Тем не менее сегодня Пашаев с трудом может разговаривать, однако все же смог немного пообщаться с сослуживцами.

Напомним, что бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев был тяжело ранен под Угледаром в зоне спецоперации из-за сбросившего снаряд на отряд украинского дрона. Сам юрист пострадал, защищая сослуживца от беспилотника.