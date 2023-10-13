По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, украинская армия на территории Запорожской и Харьковской областей оказалась в ловушке. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ в скором времени возьмут их в котел, и подкрепление, посылаемое Киевом вместо отхода с позиции, в разы ухудшает ситуацию.

По мнению Риттера, российской армией наносится серьезный урон по позициям ВСУ.

Он подчеркнул, что для Незалежной конфликт завершится крахом, поскольку у Киева заканчиваются вооружение и люди.