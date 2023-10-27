Бывший американский разведчик Риттер сообщил об удивлении США работой отечественных систем ПВО

По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, Вашингтон не понимает, каким образом нашей стране удалось создать такие мощные системы противовоздушной обороны в зоне СВО. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что передовые самолеты американских ВВС в прямом смысле «испарятся в воздухе» в ситуации потенциального конфликта с Москвой.

По данным Минобороны России, с 1 октября российской армией уничтожено свыше 30 самолетов Украины и три вертолета.