Новое международное соглашение по борьбе с пандемиями может быть принято до 10 мая 2024 года. Оно предусматривает, что Всемирная организация здравоохранения станет контролировать и запасы медикаментов в государствах мира. По словам бывшего эксперта ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, в условиях спецоперации нельзя позволять ангажированным международным организациям получать столь большую власть в нашей стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что ВОЗ может действовать в связке с Вашингтоном, который ведет разработку биооружия под жителей нашей страны. Поэтому России важно приостановить членство в данной сомнительной организации. Подобным образом СССР поступал в 40-е годы. В настоящее время Россия находится в условиях гибридной войны, которую ведет против нас коллективный Запад, и нахождение в ВОЗ нам точно не нужно.

По мнению эксперта, нынешний генеральный директор ВОЗ в свое время разыскивался Интерполом по обвинению в геноциде, однако позже был отмазан. Чужда России и глобалистская повестка ВОЗ в виде прав «сексуальных меньшинств», всеобщей вакцинации, однако во время пандемии коронавирусной инфекции никакого толку от них не было. Поэтому под видом ревизии российских медикаментов может идти разработка биологического оружия против России.