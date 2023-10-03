Бывший аналитик ЦРУ Биб считает, что у украинской армии нет шансов на победу в вооруженном конфликте
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По словам бывшего главного аналитика ЦРУ по России Джорджа Биба, проигрыш украинской армии неизбежен при любом варианте развития событий. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что затягивание данного конфликта ведет только к сокращению украинского населения.
По мнению эксперта, при продолжении атак ВСУ по оборонительным линиям российской армии истощаются и военные ресурсы.