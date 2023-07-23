Бывший аналитик ЦРУ Джонсон призвал Украину быть готовой к поражению
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По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, на фоне хорошей подготовки Вооруженных Сил РФ к украинскому контрнаступлению ВСУ на успешный результат рассчитывать не стоит. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он пояснил, что изначально было очевидно, что преодоление минных полей РФ для украинской армии невыполнимо.
По мнению Джонсона, российская армия в течение нескольких месяцев усиливала собственную оборону, о чем было неизвестно спецслужбам США.
Он подчеркнул, что также большую роль в этом играют значительные потери украинской армии.