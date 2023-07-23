Бывший аналитик ЦРУ Джонсон призвал Украину быть готовой к поражению

По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, на фоне хорошей подготовки Вооруженных Сил РФ к украинскому контрнаступлению ВСУ на успешный результат рассчитывать не стоит. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он пояснил, что изначально было очевидно, что преодоление минных полей РФ для украинской армии невыполнимо.

По мнению Джонсона, российская армия в течение нескольких месяцев усиливала собственную оборону, о чем было неизвестно спецслужбам США.

Он подчеркнул, что также большую роль в этом играют значительные потери украинской армии.