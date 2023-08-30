Бывший аналитик ЦРУ Джонсон считает, что Украина не сможет захватить Крым и при помощи НАТО

По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, украинская армия не способна захватить Крым даже при условии помощи все государств-членов военного блока. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что полуостров имеет очень большое значение для властей РФ, в связи с чем любые угрозы для захвата Крыма станут рассматриваться как реальные.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ВСУ даже не удастся нанести удары по полуострову западным вооружением, так как Вооруженные Силы РФ располагают мощными системами ПВО.

Ранее руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал совершить новые удары по Крыму.