Бывший чиновник ООН: США не дадут расследовать преступления Израиля в секторе Газа

США постараются заблокировать расследование преступлений Израиля в ООН, в частности, применение ЦАХАЛ белого фосфора, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.

«Мы можем ожидать, что могущественные западные государства, в особенности США, попытаются заблокировать расследование, как они поступали в случае с предыдущими расследованиями. Но в конечном итоге правда выйдет на поверхность», – сказал Мохаибер.

По его мнению, даже в этом случае никто не понесет ответственности, так как США защитят Израиль в Совбезе ООН.

О применении израильской армией боеприпасов с белым фосфором, запрещенных международной конвенцией, сообщали МИД Палестины и правозащитная организация Human Rights Watch.

Мохаибер, уволившийся из ООН из-за несогласия с подходом организации к ближневосточному конфликту, считает, что США не имеют права выступать в нем в роли посредника, так как Вашингтон является стороной конфликта на стороне Израиля.