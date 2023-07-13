Бывший летный директор российской авиакомпании получил восемь лет колонии за взятку

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, приговоры также вынесены в отношении еще троих фигурантов. Заместитель гендиректора авиакомпании Борис Камышев получил семь лет колонии строго режима, ведущий пилот-инструктор Михаил Гусев — четыре года условно, а знакомая летного директора Галина Карнаухова — семь лет колонии общего режима.

Судом установлено, что Бадраков и Камышев, используя свое служебное положение, получили через посредника Гусева 1,5 миллиона рублей за то, чтобы рекомендовать на заседании специальной комиссии по трудоустройству одного из кандидатов на должность пилота. Кроме того, летный директор незаконно получил от матери одного из курсантов — Карнауховой — 350 тысяч рублей за то, чтобы получить медицинское заключение о годности ее сына к обучению на пилота.

По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, Бадракова, Камышева и Карнаухову взяли под стражу в зале суд.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья предстанет перед судом за организацию нарколаборатории в частном доме в Клину.