Житель Подмосковья предстанет перед судом за производство и хранение наркотиков

В Подмосковье осудят местного жителя, который занимался производством и хранением наркотиков, сообщает прокуратура региона. Злоумышленник действовал вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении этих людей выделили в отдельное производство.

По информации ведомства, с осени 2021 года по лето 2022-го мужчина арендовал в Клину земельный участок. В расположенных на нем строениях он организовал лабораторию по производству мефедрона.

Деятельность злоумышленника была пресечена в прошлом году. Тогда из незаконного оборота было изъято более шести килограммов наркотиков и свыше трех килограммов прекурсоров.

В жилом доме злоумышленника было найдено еще свыше сорока граммов наркотического вещества.

Уголовное дело в отношении мужчины направили в областной суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый сейчас под стражей.