Житель Подмосковья предстанет перед судом за производство и хранение наркотиков
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В Подмосковье осудят местного жителя, который занимался производством и хранением наркотиков, сообщает прокуратура региона. Злоумышленник действовал вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении этих людей выделили в отдельное производство.
По информации ведомства, с осени 2021 года по лето 2022-го мужчина арендовал в Клину земельный участок. В расположенных на нем строениях он организовал лабораторию по производству мефедрона.
Деятельность злоумышленника была пресечена в прошлом году. Тогда из незаконного оборота было изъято более шести килограммов наркотиков и свыше трех килограммов прекурсоров.
В жилом доме злоумышленника было найдено еще свыше сорока граммов наркотического вещества.
Уголовное дело в отношении мужчины направили в областной суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый сейчас под стражей.