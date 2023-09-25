Бывший морпех США заявил о бесполезности ракет ATACMS для ВСУ

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas объяснил, почему американские ракеты ATACMS не смогут помочь ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

Он считает, что ракеты будут успешно подавляться российскими средствами радиоэлектронной борьбы, как это уже происходило с РСЗО HIMARS.

По мнению Берлетика, ракеты могут и не появиться на фронте, а будут уничтожены еще на складах, так как российские войска наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины.

С учетом этих двух факторов, ATACMS окажутся бесполезными для ВСУ.

Ранее Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому поставить небольшое количество ракет ATACMS, которые тот уже давно выпрашивал у США.