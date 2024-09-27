АЗС мощно взорвалась в Махачкале: есть погибший

В Махачкале возле поселка Новый Хушет взорвалась АЗС Plus, пишет Shot и еще ряд Telegram-каналов. Очевидцы сообщают, что под завалами могут находиться люди. В это время разрушившееся строение продолжает гореть.

По предварительной версии, на автозаправке произошла детонация колонок. От взрыва ударной волной пробило стену трехэтажного дома около АЗС. В ходе инцидента также повреждены минимум 10 машин и линия электропередач. Одну из полос перекрыли для движения.

Mash сообщает, что под завалами могут быть люди. Уже известно об одном погибшем. На место стянулись экстренные службы и полиция.

Напомним, в прошлом году в Махачкале горел автосервис. Пламя перебралось на здание, где хранилась селитра: вещества взорвались, спровоцировав целую серию пожаров соседних строений. Тогда погибли 37 человек.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае возле АЗС загорелся бензовоз.