Бывший постпред ФРГ при ООН: Запад безответственно поставляет вооружение на Украину

Запад сфокусирован на поставках вооружения на Украину вместо того, чтобы найти компромиссное решение для завершения конфликта, написал в статье для Cicero бывший постпред ФРГ при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг.

Он считает губительной «зацикленность» Запада на поставках вооружения. Все они не приблизили Украину к победе. А именно это условие западные страны рассматривают для начала переговоров. Тогда как мирные инициативы со стороны Китая и Глобального Юга высокомерно отвергаются.

При этом западные политики слишком легкомысленно относятся к возможности скатывания конфликта в ядерную войну с апокалиптическими последствиями.

Людекинг призвал лидеров западных стран наконец-то приступить к поискам мирного решения конфликта на Украине.