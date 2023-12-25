Бывший представитель НАТО в России: США не обещали Украине ничего конкретного

США никогда не обещали Украине победу или возврат утраченных территорий, заявил в эфире канала Politeka бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.

Вместо этого в администрации Байдена говорили о необходимости поддержки Украины, о том, что она должна сохранить независимость. Иначе говоря, обещания были расплывчатыми и ничего конкретного не содержали.

Бывший натовец подчеркнул, что ни одна страна не хочет проигрывать войну. Просто приходит момент, когда от нее уже ничто не зависит.