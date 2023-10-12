По словам экс-премьера Незалежной Николая Азарова, Вооруженные Силы Украины испытывают острый дефицит офицерского состава из-за высоких потерь во время контрнаступления. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что также большую роль сыграло то, что с линии соприкосновения были отозваны опытные и грамотные военные.

По мнению украинского политика, даже принудительная мобилизация не станет спасением с кадровым голодом офицерского состава на Украине.