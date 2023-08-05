Бывший разведчик из США предрек российской армии освобождение Одессы

По мнению экс-сотрудника разведки Соединенных Штатов Скотта Риттера, Киев слишком долго тянет с заключением мира. Если он не будет соглашаться ни на какие российские условия, то ВС РФ разгромят ВСУ, после чего легко возьмут контроль над крупными городами на востоке Украины. Среди них будут Харьков, Николаев и Одесса.

«Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу», - указал он.

Он изложил свою точку зрения в видеоролике, который массово разошелся по сети. Риттер подчеркнул, что если РФ возьмет данные населенные пункты, то она уже не отдаст их никому, оставив под своей юрисдикцией.