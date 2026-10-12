В Котельниках начались работы по благоустройству общественного пространства
Фото: [администрация городского округа Котельники]
В Котельниках приступили к благоустройству общественного пространства на 3-м Покровском проезде у дома 2. Ход работ проверил глава городского округа Михаил Соболев. Именно эту территорию жители выбрали в ходе всероссийского голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить преображение планируют до конца октября.
Сейчас на площадке идут подготовительные работы, задействовано семь специалистов.
Что появится на обновленной территории:
• удобные пешеходные дорожки к метро «Котельники», гипермаркету и соседним дворам;
• зоны тихого отдыха;
• детская площадка для малышей;
• скамейки и урны;
• освещение и камеры видеонаблюдения.
Проект благоустройства заранее обсудили с местными жителями, все пожелания учли.
Глава округа Михаил Соболев лично побывал на объекте и пообщался с горожанами. Жители довольны начавшимся преображением и ждут новую комфортную зону с нетерпением.
Работы на 3-м Покровском проезде планируют завершить до конца октября.