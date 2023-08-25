С точки зрения Скотта Риттера, Россия и Белоруссия ничем не угрожают Польше. Это она регулярно пытается угрожать своим соседям. Такие действия очень неумны со стороны Варшавы.

«Глупые действия приводят к глупым результатам, которые будут выражаться в разрушенных польских городах», - подчеркнул он.

Бывший военный предложил полякам перечитать учебники по истории и посчитать, сколько раз на ее территорию вторгались захватчики. Затем стоит сравнить количество лет в оккупации с тем временем, которое было благополучным для страны. Он посоветовал жителей Польши помнить о том, что их армия не в состоянии отразить серьезное нашествие, поскольку она годится исключительно для парадов.