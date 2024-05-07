Бывший разведчик США предупредил о возможном ядерном ответе России на действия НАТО

Он заявил, что в случае отправки западных войск на Украину, Россия, по его мнению, могла бы ответить ударом ядерным оружием по странам НАТО.

Риттер призвал западных политиков и руководство США признать серьезность ситуации и понять, что для России вопрос выживания является вопросом жизни и смерти. Он отметил, что президент России Владимир Путин уже высказывался о возможном применении ядерного оружия в самом начале специальной военной операции на Украине, и это не следует рассматривать как пустые угрозы.

В своем выступлении Риттер подчеркнул, что Россия, вероятно, не будет применять ядерное оружие против Украины напрямую, но в случае дальнейшей эскалации конфликта, Москва могла бы использовать его против центров принятия решений в странах НАТО. Он призвал к серьезному размышлению о возможных последствиях и отметил, что в случае превышения красных линий с западной стороны, это может привести к началу ядерной войны.

Ранее мы сообщали о том, что Слуцкий рассказал, на каких условиях могут состояться переговоры между Москвой и Киевом.