В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с заявлением о возможности мирных переговоров между двумя странами при условиях, которые будет диктовать Москва.

По данным РИА Новости, он подчеркнул, что на данном этапе не просматривается готовность со стороны Киева и его западных партнеров к вступлению в переговорный процесс.

Слуцкий отметил, что Россия, по его мнению, находится в преимущественном положении в этом противостоянии с нацистским марионеточным режимом Украины. Он также подчеркнул, что решение о возможности переговоров с Москвой не лежит в компетенции президента Украины Владимира Зеленского, так как он выполняет любые прихоти Запада. По его словам, западные страны на данный момент не готовы к диалогу с Россией.

Лидер ЛДПР предостерег также о возможных последствиях, если переговоров не произойдет. Он заявил, что Россия будет настаивать на достижении своих целей в рамках специальной военной операции на Украине, любой ценой.

Ранее мы сообщали о том, что на сайте Зеленского разместили петицию о вводе иностранных войск на Украину.