По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, ВСУ специально выводят из строя технику Североатлантического альянса с целью избежать сражений. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он пояснил, что военнослужащие РФ получают награды за подбитые танки, поэтому они стали целью для бойцов. Именно поэтому они уворачиваются от огня и сдают назад, подрываются на минах или саи их ломают.

Риттер подчеркнул, что западные страны были уверены в успехах конфликта на Украине, введя в строй танки Leopard, однако российская армия легко справляется с это техникой.