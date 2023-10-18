Бывший разведчик США Риттер считает, что российские военные эффективно уничтожают украинские ПВО

По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, Вооруженные Силы РФ успешно разрушают системы украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что это дает возможность российской армии наносить удары по любым целям.

По мнению бывшего разведчика, это один из наиболее важных аспектов в конфликте.

Он подчеркнул, что теперь российские военные могут наносить удары по нужным объектам.