Бывший разведчик США Риттер считает, что российские военные эффективно уничтожают украинские ПВО
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По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, Вооруженные Силы РФ успешно разрушают системы украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что это дает возможность российской армии наносить удары по любым целям.
По мнению бывшего разведчика, это один из наиболее важных аспектов в конфликте.
Он подчеркнул, что теперь российские военные могут наносить удары по нужным объектам.