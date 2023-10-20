Бывший разведчик США Риттер указал на неспособность Вашингтона победить Россию

По словам бывшего американского разведчика, Штаты не смогут победить Россию на поле боя. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что на сегодняшний день американцы не в состоянии вести даже всего один конфликт.

По мнению экс-разведчика, у Вашингтона не хватит военной мощи победить Россию, даже если они станут вести бои.

Он подчеркнул, что Штаты проиграют в войне в любой стране, которая обладает военным потенциалом, а конфликт США с Ираном будет самоубийством для Вашингтона.