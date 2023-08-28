Бывший сотрудник генконсульства США признался в шпионаже

Он рассказал, что с сентября 2022 года он по поручению американских дипломатов собирал информацию о ходе мобилизации и протестной активности россиян.

Шонов выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. ФСБ намерена допросить указанных дипломатов, им направлены соответствующие повестки.

Когда именно был арестован Шонов, не указывается. В мае сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил его арест еще на три месяца.

Мужчину обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе, по этой статье ему грозит срок до восьми лет.