В Подмосковье проживают почти 1,8 млн детей, для них организована трехуровневая система медицинской помощи: от первичного звена до высокотехнологичной медицины. За пять лет реализации народной программы «Единой России» в сфере здравоохранения детскую медицину удалось кардинально изменить, заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Из почти 1000 наказов жителей по теме здравоохранения выполнено 98%. И в этом году работы продолжаются», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, за этот период в области построили 16 поликлиник смешанного типа и детских поликлиник, провели капитальный ремонт 11 объектов, включая реанимационные отделения и родильные дома. Помимо этого, была организована маршрутизация между поликлиниками и больницами, чтобы пациенты могли получать квалифицированную помощь по конкретному профилю.

В организациях государственной системы здравоохранения работают более 2,6 тыс. педиатров, порядка 240 врачей-неонатологов, а также врачи узких специальностей. В результате работы детская смертность в стационарах Московской области снизилась на 20%.

В Подмосковье создана одна из самых эффективных систем родовспоможения, в перинатальных центрах региона выхаживают более 97% недоношенных детей. Отдельное внимание уделяется профилактическим осмотрам.

Голубев подчеркнул, что по народной программе создана сеть учреждений, где высококвалифицированную помощь получают беременные и дети. В регионе также работают 74 женские консультации, 10 центров репродуктивной медицины по ОМС. В августе 2024 года в Красногорске был открыт Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля — флагманский проект подмосковного здравоохранения, реализованный при поддержке президента России Владимира Путина. Это первый детский многопрофильный стационар в Подмосковье, объединивший под одной крышей специалистов высочайшей квалификации.

Стандарты современной медпомощи задают также учреждения Москвы. Там продолжается модернизация Морозовской детской городской клинической больницы. Там проводится полное обновление двух корпусов: Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического корпуса. Эти работы — часть большой программы «Единой России» и мэра столицы Сергея Собянина по созданию доступной и высокотехнологичной помощи детям всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.