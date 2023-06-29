Киев может пойти на очередную провокацию, когда его войска под чужим флагом нанесут удар по атомному объекту и обвинят во всем Россию.

Экс-работник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс указал, что украинские спецслужбы уже отметились в ряде действий террористической направленности. К примеру, они причастны к разрушению Новокаховской гидроэлектростанции. Данные немецкой разведки говорят, что Киев также замешан в разрушении газовой магистрали «Северный поток-2». Ее подрыв стал крупнейшим в мире актом экологического терроризма.

Свою точку зрения Рикардс изложил в статье, которая вышла у издания The Daily Reckoning. Если украинские спецслужбы проведут атаку на Запорожскую атомную электростанцию, что приведет к выбросу радиоактивных материалов, то радиация поразит территорию Польши, Румынии и Словакии. Это немедленно будет воспринято как нападение на одного из членов блока НАТО.

«Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер», - сообщил бывший разведчик.

Он считает, что в случае атаки ЗАЭС всем должно быть сразу ясно, кто стоит за нападением.