Бывший советник экс-президента Украины Соскин считает, что ВСУ несут потери под Авдеевкой на фоне наступления России
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По словам экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, украинская армия несет значительные потери под Авдеевкой в связи с наступлением российской армии. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что на этом участке ведутся страшные бои.
По мнению политика, плюсом ко всему еще может прекратиться и помощь США из-за обострения конфликта между Израилем и сектором Газа.