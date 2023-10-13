Бывший советник экс-президента Украины Соскин считает, что ВСУ несут потери под Авдеевкой на фоне наступления России

По словам экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, украинская армия несет значительные потери под Авдеевкой в связи с наступлением российской армии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что на этом участке ведутся страшные бои.

По мнению политика, плюсом ко всему еще может прекратиться и помощь США из-за обострения конфликта между Израилем и сектором Газа.