Бывший советник Пентагона: из-за упрямства США российские танки могут войти в Киев

Нежелание США признавать победу России в конфликте на Украине может привести к тому, что российские танки окажутся в Киеве, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

США не остановятся в поддержке режима Зеленского до тех пор, пока победу Москвы уже невозможно будет отрицать. Это может закончиться тем, что российские танки легко войдут в столицу Украины.

Поражение Украины станет и поражением администрации Байдена, поэтому в Вашингтоне продолжают затягивать конфликт, пояснил эксперт.

Владимир Путин не стремится к разрешению конфликта, но, если потребуется, российские войска могут дойти до западной границы Украины, считает Макгрегор.

Ранее американский эксперт отмечал плачевное состояние боевого духа украинских солдат и чудовищные потери ВСУ. Он считает немедленное вступление в переговоры единственным шансом для Зеленского сохранить хотя бы часть Украины.