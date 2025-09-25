Школьная ссора в российском городе закончилась ножевым ранением

В иркутском городе Зима подросток нанес ножевое ранение однокласснику прямо в школьном помещении, после чего пострадавший был госпитализирован. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Babr Mash.

В Зиме произошел серьезный инцидент между учениками местной школы. Четырнадцатилетний подросток нанес знакомому ножевое ранение во время конфликта, вспыхнувшего непосредственно в учебном заведении. Пострадавший школьник был доставлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали непроникающее ранение без угрозы для жизни. С несовершеннолетним подозреваемым проводят беседу сотрудники правоохранительных органов.

Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего, квалифицировав действия как покушение на убийство. Одновременно будет дана оценка работе школьной администрации и органов профилактики, допустивших возможность такого инцидента. Расследование установит все обстоятельства случившегося.

