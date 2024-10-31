По словам бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, боевые действия в Незалежной могут продлиться год даже без поставок вооружения Киеву от его западных кураторов. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что по открытым кредитным линиям Украины пришло примерно 50 млрд евро в 2023 году. В этом году может прийти еще столько же, поскольку сегодня Запад делает все для того, чтобы накачать Незалежную деньгами на год вперед.

По мнению бывшего украинского парламентария, дефицит бюджета Незалежной составляет около 40 млрд, в связи с чем с точки зрения денег Украина обеспечена как минимум на год, если поддержка прекратится. В плане вооружения Киев дна самом деле держат на голодном пайке, поскольку сегодня США поставляют около половины из всего вооружения, отправляемого Украине, а поставленное государствами Евросоюза старое советское вооружение уже истощается.

Ранее он заявил, что встреча лидеров стран Запада в Берлине говорит о том, что Зеленский всем надоел.