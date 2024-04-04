C5N: в Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров

Телеканал C5N сообщил, что аргентинские силовики применили во время разгона протеста в центре столицы газ.

В центре Буэнос-Айреса разогнали массовый протест. В нем в основном участвовали учителя и пенсионеры, недовольные выплатами.

Преподаватели выступали против ликвидации национального фонда поощрения учителей. Пожилые аргентинцы требовали увеличения пенсий.

Недовольные скопились у здания Конгресса республики. Многие вышли на проезжую часть и попытались блокировать движение машин. В дело вмешались силовики: протестующих сдвинули на тротуар. Особенно бойких пришлось вытеснять с проезжей частью уже газом.

Обстановка у Конгресса стала спокойнее, а движение транспорта восстановилось.

Ранее сообщалось, что в Париже медсестры устроили протесты из-за низкой оплаты труда.