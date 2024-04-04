В Париже медсестры вышли на демонстрацию с требованием повысить зарплаты

Порядка тысячи граждан участвовали в четверг в демонстрации медицинских сестер в Париже, которые требуют повышения зарплаты. Об этом с места событий передает корреспондент РИА Новости.

Одна из бастующих заявила, что в цене продолжают расти топливо, электроэнергия и транспортные расходы, но не зарплаты. Инициатором демонстрации, которая символично началась с площади Бастилии, стала ассоциация «Внештатные медсестры в гневе». Манифестанты требовали повысить плату за оказываемые медицинские услуги, которая не меняется на протяжении 15 лет.

Еще одна участница сегодняшних событий заявила, что за гранью понимания находится тот факт, что у медсестер больше нет возможности выполнять обожаемую работу и помогать людям на дому. Из-за роста цен приходится игнорировать живущих далеко пациентов, так как есть проблемы с оплатой транспортных издержек. Кроме того, бастующие хотят добиться включения профессии в перечень вредных, снижения пенсионного возраста, а также упрощения различного рода бюрократических процедур.

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