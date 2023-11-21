Часть израильских военных, погибших в Газе, стали жертвами дружественного огня
Фото: [© Кристина Афанасьева/РИА Новости]
Армия Израиля тщательно анализирует подобные случаи, чтобы впредь таких ошибок не повторялось.
Газета The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ временами несет потери от того, что военные наносят удары по собственным подразделениям. Из-за этого в частях появляются раненые и убитые. Журналисты не стали приводить конкретных примеров подобных случаев и уточнять число жертв от таких эпизодов.
Издание подчеркнуло, что руководство армии постоянно изучает такие инциденты для предотвращения их в будущем. По имеющимся данным, за время наземной операции в Газе израильтяне потеряли 66 своих бойцов.