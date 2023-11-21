Часть израильских военных, погибших в Газе, стали жертвами дружественного огня

Газета The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ временами несет потери от того, что военные наносят удары по собственным подразделениям. Из-за этого в частях появляются раненые и убитые. Журналисты не стали приводить конкретных примеров подобных случаев и уточнять число жертв от таких эпизодов.

Издание подчеркнуло, что руководство армии постоянно изучает такие инциденты для предотвращения их в будущем. По имеющимся данным, за время наземной операции в Газе израильтяне потеряли 66 своих бойцов.