Часть стены дома обрушилась вместе с балконом в подмосковной Коломне

На улице Чкалова в Коломне произошло частичное обрушение стены дома вместе в балконом. Об этом сообщает «МК: срочные новости» .

Кадры с места ЧП местные жители публикуют в социальных сетях. По словам очевидцев, изначально было подозрение на взрыв бытового газа, однако эта версия не подтвердилась.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Они обследуют разрушение. Других подробностей происшествия не приводится. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Люберцах возбудили уголовное дело после гибели мужчины, на которого упала ледяная глыба с крыши здания военкомата.