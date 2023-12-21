Часть стены дома обрушилась вместе с балконом в подмосковной Коломне
Фото: [Соцсети]
На улице Чкалова в Коломне произошло частичное обрушение стены дома вместе в балконом. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Кадры с места ЧП местные жители публикуют в социальных сетях. По словам очевидцев, изначально было подозрение на взрыв бытового газа, однако эта версия не подтвердилась.
Уточняется, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Они обследуют разрушение. Других подробностей происшествия не приводится. Информация о пострадавших не поступала.
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