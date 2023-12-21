Уголовное дело возбудили в Люберцах после гибели мужчины из-за падения глыбы льда

Уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности возбудили в Люберцах после гибели мужчины из-за падения ледяной глыбы с крыши военкомата на Октябрьской улице.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в организациях, расположенных в здании, с крыши которого упали снег и лед, чтобы установить лица, ответственные за надлежащее содержание кровли и проведение уборки. Также по делу допрашиваются свидетели, изучается изъятая документация.

ЧП произошло накануне. Всего пострадали четыре человека, двое из них отказались от госпитализации.

Сегодня стало известно, что один из пострадавших скончался. По данным СМИ, 34-летний мужчина умер в реанимации, не приходя в сознание.