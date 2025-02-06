Части тел бывшего мэра Самары Тархова и его супруги нашли в их квартире

В квартире бывшего мэра Самары Тархова и его супруги были найдены их останки, сообщил телеграм-канал 112. Накануне правоохранительные органы задержали Екатерину Бельскую, внучку экс-чиновника, которая является главным подозреваемым в этом двойном убийстве.

По версии следствия, она убила своих родственников ради денег, в том числе для финансирования наркотиков. Примерно месяц назад она убила Виктора и Наталью, затем расчленила их тела и постепенно выносила части из дома, используя такси.

Некоторые части останков оставались в квартире на момент ареста Екатерины. Бельская не признает свою вину и отказывается сотрудничать с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что суд Самарского района постановил заключить под стражу внучку погибших бывшего главы города Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.