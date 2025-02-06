РЕН ТВ: суд арестовал внучку убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова

Суд Самарского района постановил заключить под стражу Екатерину Б., внучку погибших бывшего главы города Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Об этом в четверг, 6 февраля, передает телеканал РЕН со ссылкой на источник.

Накануне стало известно, что бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью нашли мертвыми. На телах нашли следы от пулевых ранений. Одна из версий произошедшего: с бывшим мэром и его женой могла расправиться внучка жертв, ее задержали.

Ранее сообщалось, что части тел Тархова и его жены внучка-убийца разбросала по мусорным бакам. Кроме того, по информации, полученной от журналистов, в квартире бывала только внучка, которая через некоторое время вышла оттуда с темными сумками. Тарховых могли лишить жизни примерно месяц назад. Это предположение подтверждается тем, что в последний раз соседи видели супругов именно в то время.