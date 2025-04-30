Частные мастера открыли сеть мошеннических услуг по России

По всей России развернулась целая система мошеннических действий, в которой участвуют частные мастера. SHOT ПРОВЕРКА раскрыла запись беседы, где аферист делится методами обмана клиентов на значительные суммы.

В видеоматериале демонстрируется превращение обычной установки Windows за 500 руб. в счет на 14 тыс. Эти «чудо-мастера» — сотрудники компании «Ремпролайн», которая активно привлекает мастеров по ремонту электроники, не требуя опыта, но ценя навыки продаж.

Их работа обычно заключается в простых операциях, таких как настройка и чистка, с минимальными затратами. Оператор по телефону заявляет о низкой цене ремонта, в пределах 500–1000 руб., но на месте мастер увеличивает стоимость в десятки раз.

Рассмотрим пример с настройкой роутера, которая оценивается не дороже 500 руб. Мастер приезжает и имитирует активную работу с настройками. Затем он создает видимость обнаружения и устранения «проблемы».

Перед завершением работы он якобы проводит проверку системы, но фактически скрытно удаляет драйверы, отвечающие за подключение к интернету. Wi-Fi перестает функционировать, и в общий счет добавляются 4–5 дополнительных услуг. В итоге пятиминутная настройка роутера обходится клиенту в 5 тыс. руб.

Сеть мошенников охватывает не менее 48 регионов России. Как утверждают жертвы, компания часто меняет названия, включая «РИД», «Ремпролайн», «Спецремонт» и «Профико». Они ищут новых клиентов через интернет-объявления и распространение листовок по почтовым ящикам.

Ранее сообщалось, что в России введут уголовную ответственность для дропперов.